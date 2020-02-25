Во время совещания работников угольной отрасли Украины во вторник, 25 февраля, президент Владимир Зеленский поручил профильному министерству ограничить импорт угля и электроэнергии.

Трансляцию мероприятия в Facebook вела пресс-служба Офиса президента.

Так, в ходе выступления Зеленский поставил перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт угля и электроэнергии.

"О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?", – сказал президент.

По словам Зеленского, импортировать можно исключительно определенные марки угля, которые не добываются внутри страны.

"Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", – сказал Зеленский.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України

Напомним, во время этого же совещания Владимир Зеленский пообещал оставить Кабмин без зарплаты, если до конца апреля шахтерам не вернут все долги. Всего горнякам задолжали порядка 1,1-1,5 млрд гривен зарплаты.