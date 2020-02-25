Журналистку канала "UA: Перший" Елену Близнякову отправили в отпуск из-за странного поведения во время репортажа из закулисья национального отбора на Евровидение-2020. Тогда молодая женщина покачивалась и строила гримасы, выглядя неадекватно.

Об отпуске сообщил сайт "Детектор медиа".

Редакция канала прокомментировала поведение Близняковой на бекстейдже конкурса 23 февраля.

"То видео, что распространяется сетями, является съемкой с бэкстейдж, где журналистка готовится перед включением. Елена выпила бокал шампанского, что недопустимо перед работой. Сейчас мы отправили ее в отпуск. Журналистка полностью признала свою вину", - сказала шеф-редактор новостей "Общественного" Вероника Бондарь.

При этом Бондарь отметила, что в целом нареканий к работе Елены нет.

"Елена Близнякова работает на "Общественном" четвертый год. За эти годы она работала над серьезными темами и освещала события из-за границы, выходила в прямые эфиры с экстренными включениями и многочасовыми телемарафонами. В прямом эфире Елена и на этот раз отработала добросовестно", - сказала шеф-редактор.

"Страна" приводила признание журналистки в том, что она выпила немного алкоголя перед эфиром, и ее раскаяние в этом поступке.

Напомним, Украину на Евровидении в этом году будет представлять победитель нацотбора проект Go-A с песней "Соловей".