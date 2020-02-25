В Египте скончался бывший президент страны Хосни Мубарак. Он прожил 91 год.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия". Первыми об этом сообщили СМИ Египта, однако официально это пока не подтверждено.

Как пишет ВВС, Мубарак скончался в больнице спустя несколько недель после перенесенной операции.

Как известно, Хосни Мубарак находился у власти в Египте с 1981 года. Его свергли с поста президента во время протестов «арабской весны» 2011 года. После отстранения от власти он шесть лет провел в заключении. Его обвиняли в убийстве сотен протестующих в ходе «арабской весны» 2011 года. Сам Мубарак отрицал, что приказывал стрелять по протестующим. В 2012 году его приговорили к пожизненному заключению, но в марте 2017 года оправдали, после чего он вышел на свободу.

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