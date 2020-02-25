Наши западные соседи, Польша и Венгрия демонстрируют завидные для Украины успехи в развитии национальных экономик и деле роста благосостояния своих граждан.

Польша и Венгрия, через 30 лет после падения коммунизма и начала рыночных реформ, по уровню дохода на душу населения в прошлом году опередили еще одну страну Западной Европы - Португалию.

Об этом свидетельствуют статданные МВФ.

Уровень дохода на душу населения с учетом реальной покупательной способности национальных валют в 2019 году составил в Польше $33 991, что больше, чем в Португалии ($33 ​​665).

По прогнозам МВФ, в этом году экономика Португалии может вырасти на 1,6% против 3,1% польской экономики.

Чехия с уровнем доходов в $38 800 приблизилась к уровню Италии ($ 40 400). Россия со своими $29 600 на душу населения опустилась ниже Греции ($ 30 200). А Беларусь с $20 600 намного опережает Украину ($ 9 700), зато мы обогнали Марокко ($ 9 200).

Ранее "Страна" сообщала, что по прогнозам МВФ Украине надо 20 лет с ежегодным ростом ВВП в 6%, что бы достичь уровня Польши.