Во время Всеукраинского совещания работников угольной сферы Украины президент Владимир Зеленский пообещал закрыть долги по зарплате переде шахтерами до конца апреля. Если это не будет сделано, по словам главы государства, министры должны остаться без заработной платы.

Трансляцию мероприятия в Facebook ведет пресс-служба Офиса президента.

"Долги по зарплате. На сегодняшний день это больше 1 миллиарда: 1,1 млрд, будет 1,5 млрд грн, как говорили присутствующие. Я очень прошу в ближайшие два месяца, март-апрель, закрыть все долги перед шахтерами. Полностью. Если не будем это закрывать, если пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливым, если все правительство не будет получать зарплату этот месяц", - заявил Владимир Зеленский.

Также президент сообщил, что Координационный центр трансформации угольной отрасли в Украине возглавит вице-премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Зеленского, это нужно для систематического и системного решения проблем отрасли.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України

Напомним, 6 февраля, пребывая во Львовской области с визитом Владимир Зеленский заявил, что только на шахте "Межричанская" работникам должны 22 миллиона гривен. Долг, по словам президента, должны закрыть до конца февраля текущего года.

Также мы писали, что 4 февраля Рада провела замену в Кабмине - на место министра по делам общин и территорий Алены Бабак назначили экс-губернатора Ивано-Франковщины Дениса Шмыгаля, который также стал вице-премьером.