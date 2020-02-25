Опубликованы данные опроса по выборам президента Украины, если бы они проводились в феврале 2020 года. За Владимира Зеленского в первом туре свой голос отдали бы 44,2% респондентов.

Результаты исследования появились на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Цифра 44,2% - это показатель среди опрошенных, определившихся с кандидатом. Среди этой категории вторым по популярности идет Юрий Бойко с 13,1% голосов, затем следуют Петр Порошенко (11,6%) и Юлия Тимошенко (6,9%). Остальные кандидаты не набирают и 5%.

Среди всех респондентов показатели весьма сильно отличаются. За Зеленского готовы отдать голоса всего 24,8%, за Бойко - 7,3%, за лидера "Европейской солидарности" - 6,5% , а за Тимошенко - 3,9%.

Кроме того, 4,3% из всех респондентов заявили, что испортили бы бюллетень.

Сравнение этих результатов с показателями первого тура выборов 2019 года показывает укрепление рейтинга Зеленского на 14% и Бойко - на 1,4%. При этом рейтинг Порошенко упал на 4,3%, Тимошенко - на 6,9%.

Опрос проводился 8-18 февраля методом личного интервью. В нем поучаствовали 2038 респондентов старше 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме неподконтрольных территорий).

Ранее "Страна" приводила опрос Центра Разумкова, согласно которому рейтинг доверия к Зеленскому с сентября 2019 года упал на 28%.

Мы также публиковали февральский рейтинг президентской партии "Слуга народа".