В 2020 году одними из приоритетов парламента будет принятие новых кодексов, в том числе медицинского и цифрового.

Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук на Форуме реформ в Киеве во вторник, 25 февраля.

"Первый блок - изменения в Конституцию Украины. Это сокращение депутатов до 300, законодательная инициативы народа Украины. Еще одна инициатива, которая сейчас обсуждается, - вопрос децентрализации. Следующие вопросы - связаны с кодификацией, систематизация законодательства", - сказал Стефанчук.

Как сообщается, планируется принять кодекс судоустройства, кодекс об административных процедурах, медицинский кодекс, цифровой кодекс, кодекс электронных коммуникаций, кодекс об административных проступках. Кроме того, в планах - пересмотр Гражданского кодекса, Жилищного кодекса, Уголовного кодекса, Кодекса о недрах.

Также Рада планирует рассмотреть ряд важных законопроектов, в том числе о труде, о медиа, о медиации, о групповом иске, об одноразовом декларировании активов физических лиц, о страховой медицине, о лоббировании и др.

В то же время, Стефанчук признал, что не все принятые законопроекты Слуги народа были успешными, а в некоторые из них "проникли лоббистские нормы", которые нужно вычищать. "За период функционирования Верховная Рада IX созыва успела принять более 100 законодательных актов. Все ли из них были успешны? Все ли достигли цели? Бесспорно, нет ", - сказал первый вице-спикер.

Напомним, с в начале месяца Рада начала рассматривать закон о земле. В "Слуге народа" прогнозируют, что рассмотрение законопроекта займет около трех месяцев.

Также мы писали, что в январе Верховная Рада приняла поправки в Налоговый кодекс.