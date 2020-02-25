Первый замглавы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Александр Корниенко и народный депутат Николай Тищенко будут вместе заниматься подготовкой президентской партии к местным выборам в Киеве.

Об этом "Стране" сообщил источник, близкий к руководству фракции "Слуги народа" в парламенте.

"Коля будет работать параллельно. Работы в Киеве хватит", - отметил собеседник издания, не уточнив принцип разделения ответственности.

Николай Тищенко. Фото: strana.ua

Отметим, накануне появилась информация о смене ответственного от "Слуги народа" за отбор кандидатов на местных выборах в Киеве. Якобы вместо Корниенко будет работать Тищенко, близкий к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Как писала "Страна", в "Слуге народа" назначили по областям ответственных за выборы людей из своей парламентской фракции. Так, например, главе фракции Давиду Арахамии досталась его родная Николаевская область. Киевскую область будет курировать бизнесмен Артем Культенко, которого связывают с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Любопытно, что для Херсонской области выбран известный журналист, народный депутат Александр Дубинский.

Отметим, местные выборы запланированы на 25 октября этого года. Об этом было объявлено на съезде политической партии "Слуга народа".