Появились данные опроса об электоральных предпочтениях украинцев в феврале. Если бы парламентские выборы прошли сейчас, то в Верховную Раду гарантированно попали бы четыре силы: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Такие результаты исследования мнений представил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Проходи выборы сейчас, "Слуга народа" набрала бы 39,1% голосов (среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,6%, "Европейская солидарность" - 10,8%, "Батькивщина" - 9%. Близкими к проходному барьеру оказались "Сила и честь" Игоря Смешко (4,6%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,2%). "Голос" не набрал и 1% голосов.

По сравнению результатам реальных выборов летом 2019 года "Слуга народа" потеряла 4,1% голосов. Другие партии нарастили электоральную поддержку: "ОПЗЖ" - 2,5%, партия Порошенко - 2,7%, а "Батькивщина" - 0,8%.

Опрос проводился с 8 по 18 февраля 2020 года методом личного интервью. В нем поучаствовали 2038 респондентов старше 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и ОРДЛО).

Данные КМИС можно сравнить с результатами исследования по партиям социологической службы Центра Разумкова.

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