После вчерашней стрельбы в Днепре, основной мишенью которой был бизнесмен Эльтон Вахидов и члены его семьи, полиция задержала пятерых причастных к инциденту. Трое из них - имеют ранения. Также за ночь проведены более 20 обысков, изъяты автомобили и оружие. Об этом стало известно во время пресс-конференции в ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Как сообщили в полиции, сейчас установливаются личности других причастных к стрельбе, которая, по предварительным данным, возникла на фоне бытового конфликта, а не бизнес-интересов. Правда правоохранители умолчали о том, что послужило поводом для открытия стрельбы на оживленной улице.

Задержанным готовят сообщения о подозрении по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Также стало известно, что по факту поведения во время перестрелки самих полицейских, которых очевидцы обвинили в бездействии, назначено служебное расследование.

Напомним, стрельба в Днепре 24 февраля произошла около 17:15 на улице Титова, неподалеку от школы №89. Там полиция остановила два джипа Geländewagen и еще одно авто. После этого неизвестные открыли стрельбу. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости. Стрельба попала на видео, которое разлетелось по соцсетям.

По предварительным данным, все раненые - члены семьи Вахидова и он сам. Известно, что он занимается частным предпринимательством: розничной торговлей табачными изделиями.

Также "Страна" сообщали, что в Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим из пневматического оружия.