Западную границу опять может охватить коллапс, на этот раз из-за проверок на коронавирус.

С утра 25 февраля пограничники начали проверять температуру у тех, кто пересекает пункт пропуска "Тиса" в Закарпатской области - именно через него чаще всего едут автобусы из Италии.

И уже, по словам очевидцев, выстроились огромные очереди - заехать в Украину со стороны Венгрии проблематично. А в ближайшие дни пограничники обещают ввести массовые проверки на всех пунктах пропуска по стране.

Но начнут, разумеется, с западной границы - оттуда едет основная масса заробитчан, у которых нет денег на самолет.

"Страна" разбиралась, что происходит на границе после начала проверок.

"Пусть активисты их забирают и отвозят, куда захотят"

В неделю через Закарпатье проезжает от 500 до тысячи "итальянских бусиков", которые везут передачки и деньги от заробитчан. Едут на них и сами гастарбайтеры.

Накануне пограничники заявили о начале проверок в "Тисе", а также в аэропортах "Борисполь" и "Киев".

Инфракрасными датчиками проверяют весь транспорт, но особенно внимательно - те самые "итальянские бусы".

Водители уже жалуются на то, что ждать на пропуск надо дольше. Многие из них напуганы, опасаясь, что их могут заподозрить на коронавирус.

"И без проверок температуры очереди в последнее время, а теперь даже не знаю, как будет. Спасибо хоть термометры не ртутные, так бы точно по полдня стояли (именно в "Тисе" под Новый год были многокилометровые очереди). И что, если будет температура просто из-за простуды, меня изолируют? Или, может, если не откуплюсь, "сдадут" местным жителям, которые закидают камнями?", - нервничает шофер Игорь Яценко, которые многие годы водит бус из Италии.

Панические настроение подогревают заявления чиновников. Накануне глава погранслужбы Сергей Дейнеко заявил на брифинге: "Если кто-то откажется проходить обследование (на пропускном пункте - Ред.), мы сделаем это публично, сделаем стрим, доведем до общества, и пусть за пределами пропуска забирают наши активные граждане и отвозят, куда захотят".

Одни расценили это как шутку, другие - не исключают и такого сценария.

А по правилам, людей с подозрением на коронавирус (то есть с обычной температурой или другими симптомами ОРВИ) сначала должны отправить в санизолятор на границе, а затем - в областную инфекционную больницу.

"Хотя на самом деле неясно, как будут принимать потенциальных зараженных коронавирусом. Растеряны и в саниозоляторах, и в инфекционке, где должен быть специальный бокс. А там и обычны-то больных толком не лечат, не то что с коронавирусом. Откровенно говоря, ни врачи, ни больница не готовы. Боятся повторения Новых Санжар - страшно представить, что будет, если только на Закарпатье появятся реальные больные. Может дойти и до бунта, и, не исключено, до закрытия границы с ЕС", - сказал нам источник в Закарпатской обладминистрации.

Поэтому заробитчане, которые готовятся приехать в Украину, уже опасаются не столько проверок, сколько карантина.

"После Новых Санжар я уже ничему не удивлюсь, а тут еще главный пограничник типа пошутил, что будут нас сдавать на растерзание. Те, кто живет в Италии давно, не собираются в Украину, только на Пасху, и то теперь не факт, что поедут, пошел такой слух, что всех, кто едет из Италии будут отправлять на карантин на две недели. Тем более некоторым работодатели сказали: если уедете, назад не возвращайтесь (может, боятся, что привезут назад болячку). Но ведь здесь трудится нелегально много украинцев по биометрике, моя подруга из Тернополя Оля, например, собирается 4 марта домой - у нее заканчивается безвизовый период пребывания. И теперь она не знает, что делать. Она вроде прихворнула, но скорее всего у нее обычный грипп, поскольку ни с какими китайцами она не встречалась, постоянно возле бабки-итальянки сидела", - рассказала нам живущася под Миланом львовянка Татьяна Гелей.

Новый повод для поборов на границе

Сами пограничники, тоже, похоже, в растерянности.

"У нас только маски, перчатки и датчик. Респираторов, как обещали, пока не выдали. То есть есть риск заразиться, если действительно будут зараженные. Как определить коронавирус, никто не знает. Тем более что там инкубационный период чуть ли не месяц. А вообще - бардак, толком неясно, что делать с теми, у кого обнаружат температуру", - сказал нам один из сотрудников Чопского пограничного отряда.

Водители "итальянских бусиков" жалуются, что пограничники уже начали зарабатывать на новом приказе.

"Мне знакомые на границе сказали, что погранцы готовятся срубить кассу. Под видом проверки на коронавирус начнут шмоны, будут все выбрасывать из сумок. Взяток хотят", - рассказывает "Стране" водитель Сергей.

Известно, что в бусах из Италии везут контрабанду - сюда продукты и деньги, а из Украины - сигареты и алкоголь.

Заробитчане высылают передачки на родину каждую неделю.

"Я передаю родным во Львов раз в месяц сыры, макароны, оливковое масло, сладости, одежду, а еще около 500–600 евро. За 1 кг плачу водителю 1,5 евро, а за конверт с деньгами - 20 евро, - рассказывает нам сиделка из Вероны Ольга Адамик. - Цена официальной посылки на порядок выше (за пять кило - около 50 евро), то же с деньгами - комиссия за перевод обойдется вдвое дороже".

Кстати, отвлекаясь от темы - в самой Италии на furgoni delle badanti, "фургоны сиделок", начали устраивать облавы и штрафовать за контрабанду.

Этот бизнес считается нелегальным, поскольку курьеры не зарегистрированы и не являются представителями легальных специализированных компаний. А перевозимый багаж не имеет сопровождающих документов.

За отсутствие лицензии водителя могут оштрафовать на 4–5 тысяч евро. Итальянские власти, как пишет местная пресса, объясняют свои действия борьбой с контрабандой, которую возят украинцы (сигареты и водка).

Сами водители поговаривают, что против них якобы "роет" конкурент-соотечественник, имеющий в Италии фирму по доставке посылок и грузов в страны СНГ (заробитчанам слать через нее невыгодно). Мол, компания дружит с местными властями и пообещала инвестиции в регион в обмен на запрет бусиков.