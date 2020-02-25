В среду, 26 февраля, в Украине после нескольких дней непогоды ожидается потепление: в большинстве областей воздух прогреется до +7...+12 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, в большинстве регионов Украины 26 февраля ожидается +7...+12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов. Немного свежее будет в Харьковской, Сумской областях и на Закарпатье: в этих районах температура воздуха составит +4...+7 градусов.

"Ветер с порывами до 15-20 м/с, то есть, штормовыми, будет завивать в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории юго-западный ветер обещает быть умеренным", - написала Наталья Диденко.

По данным синоптика, дожди 26 февраля пройдут в западной части страны, в Карпатах - с мокрым снегом. Местами небольшие - возможны и в северных регионах. Однако подавляющее большинство территории Украины ожидает сухая погода.

Наталья Диденко рассказала, что в Киеве 26 февраля будет облачно, без существенных осадков, разве что в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2...+5 градусов, днем ​​потеплеет до +8...+10 градусов.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, 24 февраля в Украине в результате непогоды в Одессе погиб один человек, еще двое были серьезно травмирован в других городах - Кропивницком и Херсоне.