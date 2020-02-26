Предлагаем гороскоп на 26 февраля. Астрологи советуют сегодня активно включиться в борьбу за место под солнцем. Сегодняшний день - период напора и агрессии, когда пассивность недопустима для каждого знака Зодиака. От того, как вы выстроите сегодня отношения и ситуацию, будут зависеть ваши дела на протяжении всего месяца. Если вы хотите что-то принципиально изменить в своей жизни - сегодня именно тот заветный день.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня все будет казаться по силам. Все вопросы будут разрешаться, а дела - складываться, за что бы вы ни брались. При этом вы будете ориентироваться только на собственные мысли и не станете обращать особого внимания на мнение окружающих. Вы стойко держитесь задуманного курса. И поступаете правильно. Есть шанс добиться нужных результатов и обогатиться ценным опытом.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам предстоит хорошенько поразмыслить даже над самыми пустяковыми задачами. Вам будет трудно найти ответы на некоторые вопросы, поскольку они не лежат на поверхности. Сегодня не время для лени, поэтому все задачи придется распутывать. Можете обратиться за помощью к интуиции, которая вас часто выручает. Особенно точными ее подсказки будут полезными в вопросах недвижимости и финансов.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вы должны быть уверены в успехе любых сегодняшних начинаний. Сегодня на выручку в трудные моменты придет ваш оптимизм и непоколебимая решительность. Нужных результатов Близнецы смогут добиться, если не будут тратить время на ненужные разговоры. Также не стоит пытаться переубедить тех, кто вас не поддерживает. Только своими действиями вы сможете доказать правоту.

Рак (22.06 - 22.07)

Для Раков предстоящий день станет удачным из-за неуемной энергии. Вы хотите действовать решительно, а не сидеть, сложа руки. Можете смело активничать в любых вопросах, а также оказывать помощь близким. Совсем скоро вы заручитесь поддержкой новых союзников. Они будут поддерживать ваши любые начинания - даже самые смелые и рискованные.

Лев (23.07 - 23.08)

Вы сможете многого добиться сегодня, если не будете пренебрегать помощью близких и друзей. Все грандиозные планы можно смело претворять в жизнь. Но начинать нужно с поисков надежных союзников. Вашими помощниками могут стать даже те люди, кто раньше мало интересовался вашей жизнью. Все отношения, которые сегодня начнутся как дружеские, со временем могут приобрести романтичный характер.

Дева (24.08 - 23.09)

Все беспокоящие вас проблемы пробуйте решать по мере их поступления. Будьте осторожны с вашими знакомыми, они могут не понимать вашей обеспокоенности. Окружающие сегодня видят в вас эгоистичного человека, которому не интересны никакие цели, кроме собственных. Не обращайте на них внимание. Это продлится максимум до вечера. И тогда люди увидят вас совсем с иной стороны.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весы полны энергии и готовы действовать решительно. Однако без заранее составленного пошагового плана вы рискуете потратить силы напрасно. Для успеха важно правильно расставить приоритеты, быть уверенным и трезво расценивать ситуацию. Для реализации плана не помешают надежные союзники из числа дорогих вам людей.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Для Скорпионов день будет складываться не совсем так просто и легко, как предполагалось. Сегодня вам пригодятся умения влиять на людей и добиваться их расположения. Впрочем, талантов вам хватит, чтобы убедить любого в чем угодно. Главное только понять, что и кто может вам оказаться полезными. Звезды советуют не злоупотребить доверием окружающих, чтобы не навлечь на себя врагов.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы поражают неуемным желанием получить все, чего хотят, сразу и без лишних усилий. Сегодня важно проявить предусмотрительность и осторожность. Не делать необдуманных покупок, не совершать действий, которые не будут вам полезными. Позаботьтесь об исполнении не только нынешних желаний, но и далеких целей. Важно окружить себя нужными людьми, проявить самостоятельность и прекратить спорить, доказывая свою правоту.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня день для интересных встреч и нужных знакомств. При этом вам не придется прикладывать лишних усилий, чтобы произвести хорошее впечатление с первого раза. Вы в том качестве и настроении, что можете обаять буквально любого - от самых прекрасных женщин до самого строгого начальника. Звезды советуют вам вести себя естественно и непринужденно.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям нужно постараться не конфликтовать и не ссориться, стараться проявлять вежливость и тактичность. Это может показаться сегодня непростой задачей, но вы справитесь. Вам кажется, что многие настроены против вас, но это только ваши домыслы. На самом деле ваши друзья только и ждут, чтобы броситься вам на помощь и поддержать в сложной ситуации.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам предстоит насыщенный и интересный день, который откроет вам новые возможности. У некоторых представителей знака Рыб появится возможность заняться делом, которое их давно интересовало. Найдутся люди, готовые поделиться с вами важной информацией, опытом и советом. Возможны изменения в личной жизни. Вы сможете спокойно взглянуть на прежние ошибки и переступить через все тревожные моменты.

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