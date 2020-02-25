В Киеве начались публичные обсуждения закона о децентрализации. Офис президента, Министерство развития общин и территорий и профильный парламентский комитет планируют до 20 марта написать соответствующие изменения в Конституцию и внести текст на рассмотрение в Верховную Раду.

О ходе обсуждений сообщается в Facebook партии "Слуга народа".

В публичном обсуждении закона о децентрализации участвуют органы госвласти, эксперты и представители общественности. Цели мероприятия озвучил вице-премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы сегодня начинаем большую общественную дискуссию о наиболее успешной, по мнению людей, реформы. Мы сегодня должны думать не о количественных показателях, числе общин и как их поделить, а о людях. Доступность к медицине, образованию", - сказал чиновник.

После обсуждений в Киеве, в течение 27 февраля - 4 марта децентрализацию будут обговаривать в регионах. До 15 марта планируется провести форум в Киеве с делегатами от регионов.

О сроках завершения конституционной реформы по децентрализации рассказал член "Слуги народа" Виталий Безгин. Он привязал ее к местным выборам осенью.

"Мы немного заложники того, что в октябре у нас будут очередные местные выборы. И, конечно, мы хотим обеспечить изменения в Конституцию до них. Соответственно, у нас есть промежуток начала четвертой сессии – со 2 по 5 сентября, когда мы должны выходить на голосование в 300 голосов..." – отметил депутат.

Как писала "Страна", в середине января Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона о децентрализации.

Мы разбирались, почему у президента отложили голосование за проект.