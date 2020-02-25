Организаторы фестиваля UPark-2020, который пройдет в этом году в киевском Sky Family Park, объявили о новых хедлайнерах и дополнительных датах.

Как сообщает пресс-служба фестиваля на своей странице в Facebook, в столицу приедут группы "The Offspring", "Royal Blood", "Gogol Bordello", "Звери", "Frank Carter & The Rattlesnakes", которые выступят во втором блоке фестиваля 16, 17, 18, 19 июля.

Пресс-служба пока не публиковала точное расписание выступления заявленных групп. Абонементы на фестиваль уже доступны на сайте uparkfestival.com по цене — 1599 грн.

Скриншот: Facebook/UPark Festival

Отметим, что первый день фестиваля UPark 9 июля совпадает с другим киевским грандом Atlas Weekend. Он в этом году запланирован на 7-12 июля.

Как писала "Страна", в первый день фестиваля 9 июля на территории Sky Family Park выступят группы My Chemical Romance и Sum 41.

Напомним, в 2019 году столичный фестиваль UPark проходил с 16 по 18 июля. Впервые в качестве локации была использована площадка Sky Family Park у открытого бассейна площадью 1500 кв. м. Как сообщалось, фестивалю пришлось вернуть деньги за билеты из-за отмены выступления The Prodigy, причиной которой стала смерть вокалиста группы Кита Флинта.