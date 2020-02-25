Мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко подписал распоряжение о назначении экс-директора "Киевавтодора" Александра Густелева своим заместителем.

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на сайте КГГА.

Так, распоряжением №98 от 21 февраля 2020 года Кличко уволил Александра Густелева с должности директора коммунальной корпорации "Киевавтодор", а распоряжением №99 от этого же числа - назначил его заместителем председателя КГГА. Густелев приступил к исполнению обязанностей во вторник в порядке перевода из "Киевавтодора", который он возглавлял с апреля 2015 года.

Согласно распоряжению №98, исполняющим обязанности директора "Киевавтодора" назначен первый заместитель этого предприятия Владимир Гузема.

Отметим, что киевляне зачастую считают, что именно Густелев ответственен за неудовлетворительное состояние киевских дорог и мостов. Кроме того, по данным СМИ, с Кличко их связывает дружба.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в прошлом ноябре от Кличко ушел один из двух замов, которых он решил сменить ради квнщика. Речь о Дмитрие Давтяне.