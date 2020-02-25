Новый китайский коронавирус COVID-19 продолжает активно распространяться по миру. 25 февраля подтвердили новый случай заболевания в административном центре Сицилии - городе Палермо на юге Италии.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Распространение вируса в Италии. Скриншот: gisanddata.maps

Как сообщается, вирус был обнаружен у туристки с Бергамо, которая находилась в Палермо на отдыхе. 24 февраля поздно вечером ее госпитализировали в больницу Сервелло для проверки после выявления симптомов гриппа.

Также были изолированы друзья женщины и люди, с которыми она тесно контактировала. Как отметили в агентстве, это первый случай коронавируса в южной части Италии.

Число заболевших COVID-19 в Италии. Скриншот: gisanddata.maps

Напомним, по информации на 24 февраля в Италии зафиксировал 229 случаев инфицирования коронавирусом. Семеро людей умерли. Как сообщили в МИД, среди украинцев в Италии нет зараженных коронавирусом.

"Страна" следит за распространением эпидемии коронавируса в режиме онлайн.