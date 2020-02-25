В сети интернет обсуждают триллер американского автора Дина Кунца "Глаза тьмы". В книге упоминается смертельно опасный вирус "Ухань-400".

Роман появился в 1981 году. Согласно его сюжету, героиня отпустила ребенка в поход, где он вроде бы как погиб. Однако женщине поступают таинственные сообщения о том, что мальчик жив. И она начинает собственное расследование, чтобы узнать правду.

В главе 39 упоминается вирус "Ухань-400". Что интересно, в первых изданиях романа он назывался "Горки-400", однако с 1989 года автор и редакторы почему-то изменили название на "Вухан" (Wuhan. Один из вариантов написания "Уханя" на русском - Ред.).

Обложка романа Кунца

Вот как описан коварный вирус в триллере.

"Чтобы это понять, нужно вернуться в прошлое на двадцать месяцев. Именно тогда один китайский ученый, Ли Чен, тайком эмигрировал в Соединенные Штаты и привез с собой материалы о новом китайском бактериологическом оружии. Новый вирус они назвали "Ухань-400", по названию города, рядом с которым находится секретная лаборатория, где создали этот вирус, и по эффективности он в сотни раз превосходил все прочие микроорганизмы, разработанные в любом другом научно-исследовательском центре нашей планеты.

"Ухань-400" - идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими другими живыми существами. И, как спирохета, возбудитель сифилиса, "Ухань-400" жизнеспособен вне человеческого организма не дольше минуты. Это означает, что он не может навечно заражать объекты и даже целые территории, как сибирская язва и другие опасные заболевания. А после смерти носителя "Ухань-400" естественным образом погибает чуть позже, когда температура человеческого тела опускается ниже восьмидесяти шести градусов по шкале Фаренгейта".

Также в произведении говорится, что носитель вируса становился заразным уже через четыре часа после контакта с ним. И зараженный человек не живет дольше 24 часов. Большинство умирает через двенадцать.

"Этот вирус страшнее лихорадки Эбола в Африке. Он обеспечивает стопроцентную смертность. Никто не выживал", - пишет Кунц в романе.

Конечно, описанный вирус отличается от коронавируса, появившегося недавно. COVID-19 имеет природное, а не искусственное, происхождение. Смертность от него составляет около 2%, а не все 100. Да и инкубационный период у реального вируса длится от двух до 14 дней. Тем не менее привязка в романе к Уханю и упоминание тяжелых последствий заражения впечатляют.

"Страна" внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом в мире.

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