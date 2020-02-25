Во вторник, 25 февраля, в Лиге чемпионов продолжаются матчи 1/8 финала. Сегодня состоятся очередные два поединка Челси - Бавария и Наполи - Барселона.

В Украине можно будет посмотреть эти захватывающие матчи в прямом эфире.

Так, игру между Челси и Баварией можно будет увидеть в 21:55 на телеканале "Футбол 1". А встречу Наполи - Барселона будет транслировать в прямом эфире телеканал "Футбол 2", трансляция со стадиона начнется в 21:45.

Напомним, в первом весеннем туре Лиги чемпионов Аталанта разгромила Валенсию, а Тоттенхэм дома уступил Лейпцигу.

Также мы писали, что в УЕФА по традиции преподнесли сюрприз перед стартом 1/8 ЛЧ. Еврофункционеры показали мяч, под названием Istanbul-20, специально разработанный для финальной стадии Лиги чемпионов-2020.