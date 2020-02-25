В РФ рассматриваются изменения в Конституцию страны, инициированные Владимиром Путиным в январе. Однако преамбулу к Основному закону сейчас менять планов нет, как задумывалось ранее.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседателя рабочей группы по изменениям в Конституцию Павла Крашенинникова.

"На данный момент мы преамбулу не трогаем. Считаем, что мы можем без этого обойтись", - сказал Крашенинников 25 февраля.

Ранее этот депутат выступал против внесения изменений во вступление к Основному закону, хотя не исключал, что они могут быть сделаны.

В Конституцию предлагалось внести несколько важных изменений, например, о статусе культуры и индексации пенсий. Что касается преамбулы, то изменить ее предлагали несколько человек.

Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил прописать в ней статус России как державы - победительницы во Второй мировой войне. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов инициировал выделение в преамбуле миротворческой роли государства. А сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов заявлял о необходимости уточнить механизм изменения преамбулы.

Ранее "Страна" писала, что в обновленную Конституцию РФ даже хотели ввести норму о присоединении к России Украины и Белоруссии.

Мы также сообщали, что голосование по поправкам в Основной закон России собираются провести не позже 1 мая.