Следователи Государственного бюро расследований сообщили экс-нардепу Татьяне Черновол о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистов. Поводом стал инцидент, который произошел еще осенью прошлого года на суде по избранию меры пресечения Сергею Пашинскому.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В Бюро уточнили, что, по данным следствия, Черновол 18 октября 2019 года препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у него телефон и помешала снять происходящее на видео.

Если вину экс-нардепа докажут, ей грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Отметим, что журналистом, на которого напала Черновол, является представитель издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер. На суде он представлял проект блогера Анатолия Шария.

Также мы писали о том, что ГБР также подозревает Черновол в том, что она перелезла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований через забор. Если вину бывшего парламентария докажут, ей грозит до 5 лет тюрьмы.