У всех пассажиров, которые въезжают в Украину из Италии, на автомобильных, авиационных и железнодорожных пунктах пропуска отныне будут проверять температуру.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения на территории Украины эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс-Украина".

"И хочу сообщить, что мы эту работу начинаем не только в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса". Охватываем все пункты пропуска сначала украинско-венгерского участка. И такая работа будет проводиться во всех пунктах пропуска. Сейчас их основных у нас 32: и автомобильные, и авиационные, и железнодорожные. Поэтому могу вас заверить, что ни один пассажир, который будет иметь выраженные признаки заболевания, на территорию Украины не попадет незамеченным", - сказал он.

По его словам, проверять будут как украинцев, так и иностранцев, которые следуют в Украину из Италии. Также в Украине есть достаточное количество соответствующих термометров.

"Все граждане Украины, которые пребывали на территории Италии, все иностранные граждане, которые будут следовать на территорию Украины с территории Италии - все будут подлежать температурному скринингу для обеспечения безопасности граждан Украины, которые постоянно проживают в Украине. Это безболезненная процедура, она не занимает много времени. Мы обеспечены соответствующими термометрами. Я думаю, что мы сможем обеспечить комфортные, нормальные условия проведения данной медицинской процедуры", - уточнил Дейнеко.

Напомним, по данным на 24 февраля в Италии зафиксировано 229 случая инфицирования коронавирусом. Семеро заболевших скончались. По данным МИД, среди украинцев в Италии нет зараженных коронавирусом.

Как сообщалось, в "Борисполе" и "Жулянах" у пассажиров из Италии будут мерить температуру.