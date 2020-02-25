"Страна" нашла особняк Рябошапки во Франции рядом с мишленовским рестораном, где подают хрустящих голубей. Фото
"Страна" нашла дом, который принадлежит жене генпрокурора Руслана Рябошапки - Олесе Бартовщук. Он расположен во французской коммуне Ла-Ванзено недалеко от Страсбурга.
В этом поселке находится известный в округе ресторан Relais De La Poste, который имеет звезду "Мишлен" - знак отличия известного в мире ресторанного рейтинга.
Фирменное блюдо ресторана - хрустящий голубь, который обойдется в 38 евро. За ту же цену подается еще одна фишка ресторана - блюдо, состоящее из цыпленка, телячих котлет и картошки. Его рецепт сочинил известный композитор Джакомо Россини.
Есть здесь и меню от шеф-повара из пяти блюд за 86 евро.
Особняк генпрокурора и его семьи был куплен в 2016 году за 444 тысячи евро (12,392 млн грн). Оформлена недвижимость на жену чиновника - Олесю Бартовщук, которая работает в соседнем Страсбурге - в Европейском суде по правам человека.
Трое детей генпрокурора живут с ней и являются гражданами Франции.
Детальнее о доме семьи Рябошапки - в материале "Страны" На улице Садовой. "Страна" нашла во Франции дом семьи генпрокурора Рябошапки за полмиллиона евро.
Ранее Руслан Рябошапка опроверг информацию о своей скорой отставке.