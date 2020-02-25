Бывший генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов, который недавно заявил, что покидает свой пост, стал советником директора медиахолдинга "Медиа Группа Украина", принадлежащего олигарху Ринату Ахметову.

Об этом сам Голованов сообщил "Стране".

"Я готовлю линейку прямоэфирных проектов, которые удивят зрителя. Я в этом уверен. Подробно пока не имею права рассказывать, но вот увидите, в короткие сроки эти проекты завоюют зрительскую любовь", - сказал нам Василий Голованов.

"Медиа-группа Украина" также официально заявила о том, что с 21 февраля Голованов работает советником директора медиахолдинга Евгения Бондаренко. По сообщению пресс-службы медиахолдинга, Голованов будет отвечать за создание линейки политического прайма на информационном телеканале "Украина 24".

Отметим, Василий Голованов три года работал на телеканале NewsOne, где был автором и ведущим программ "Большой вечер", "Украинский формат", "Противостояние". С апреля 2018 года был генеральным продюсером NewsOne.

Напомним, на новый телеканал Рината Ахметова "Украина 24" перешел также телеведущий Тигран Мартиросян с телеканала "Наш". Кроме того, к команде присоединится Янина Соколова с "5 канала".