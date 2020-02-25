Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, ранее выпустившая клип вместе с Джамалой на песню "Жалі", опубликовала новую композицию "Коли ховають молодих".

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

По словам Alyona Alyona, эта песня - о тех, чья жизнь оборвалась слишком рано. Как она рассказала, к ней обратился режиссер Руслан Горовой и предложил написать трек, посвященный памяти 15-летнего Даниила Дидика, который погиб в Харькове.

"Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них - похороны молодежи. Трек "Коли ховають молодих" - это "ода памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир", - сказала артистка.

Видео: YouTube/Alyona Alyona

Ранее сообщалось, что украинка Alyona Alyona вошла в топ-50 новых имен в музыке по версии The Guardian.

Также мы писали, что Alyona Alyona выпустила мини-альбом "В хаті МА".