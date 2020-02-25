За прошлые выходные, 22-23 февраля, в Киеве полицейские выявили сразу трех мужчин, которые нарушали общественный порядок, а при задержании оказывали сопротивление. Против них уже открыли уголовные производства по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа, фигурантам объявили о подозрении, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом в Facebook сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Первый случай произошел около полуночи в Святошинском районе столицы. На территории парка на улице Петрицкого компания молодежи распивала алкоголь и слушала громкую музыку. Патрульные, которые прибыли по вызову, сделали замечание компании, но один из парней начал нецензурно ругаться и толкать полицейского. В ответ коп применил слезоточивый газ, однако правонарушитель вел себя агрессивно и несколько раз ударил полицейского. В итоге 24-летнего парня задержали.

Другие два случая произошли в Оболонском и Шевченковском районах на улицах Маршала Рокоссовского и Бакинской. Там полицейские пытались успокоить мужчин, которые вели себя агрессивно, а в ответ дебоширы бросились на стражей порядка с кулаками. Патрульные задержали нарушителей. Ими оказались киевляне, 1993 года рождения.

Скриншот: Facebook/ Поліція Києва

Напомним, в конце прошлого года буйный дебошир дважды атаковал полицейских в Краматорске.