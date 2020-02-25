В Украине призвали изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР, чтобы заменить их на современные и украиноязычные.

Об этом рассказала директор государственного учреждения "Украинский институт книги" Александра Коваль. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

По словам директора, более половины книг, которые хранятся в украинских библиотеках, были изданы в Советском Союзе.

"По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов - это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые выданы после 2000 года", - отметила Коваль.

Она подчеркнула, что власти должны проводить аудит и "вычищать библиотеки от советского фонда". Такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и "их коммуникации о литературе на украинском языке", уточнила Коваль.

Напомним, в конце 2016 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". С 2017 года для ввоза в Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио.

Видео: YouTube/Укрінформ

Как сообщалось, Бородянский решил привить чтение книг 60 процентам украинцев.

Также мы писали, что согласно опросу большинство украинцев не читают книги.