На Закарпатье в инфекционную больницу с повышенной температурой госпитализировали местного жителя, который 21 день назад в Венгрии контактировал с китайцем.

Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Mukachevo.

По данным издания, у 35-летнего жителя села Дедова повышенная температура. Врачам мужчина рассказал, что 21 день назад контактировал с гражданином Китая в венгерском Ньиредьхазе. Также известно, что в Будапеште житель Закарпатья работает на китайца, который месяц назад вернулся из провинции Хубэй - эпицентра вспышки коронавируса.

После того, как больной обратился к медикам, в Берегово созвали противоэпидемическую комиссию, которая приняла решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты. Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного. Мужчину проверят на коронавирус. На данный момент тест-систем в области еще нет. Только сегодня их привезли в Киев.

Напомним, по состоянию на 25 февраля число жертв вируса Covid-19 выросло до 2 699 человек, зараженных уже 80 079.

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