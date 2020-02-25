Коронавирус Covid-19, который сейчас свирепствует на планете нанес мощный удар и по кошелькам сильных мира сего.

Так, состояния 500 богатейших людей Земли сократились на 139 миллиардов долларов всего за один день из-за падения индексов на фондовых биржах. Котировки рухнули в свете опасений, что распространение коронавируса серьезно навредит мировой экономике. Это крупнейшие дневные потери за четыре последних года, как сообщает Bloomberg.

В частности, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пункта (3,56%) и остановился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500 (500 самых крупных компаний США), упал на 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%) до 9221,28 пункта.

Больше всего пострадали создатель Amazon Джефф Безос и глава группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, потерявшие по 4,8 миллиарда долларов каждый. При этом они сохраняют за собой первое и третье места в рейтинге самых богатых людей мира соответственно.

Четыре миллиарда долларов потерял основатель компании Inditex Амансио Ортега (на шестом месте рейтинга), а основатель Facebook Марк Цукерберг (на пятом месте) лишился 3,4 миллиарда долларов.

Из россиян больше всего (1,21 миллиарда долларов) потерял глава "Лукойла" Вагит Алекперов. В тройку также вошли руководитель "Новатэка" Леонид Михельсон (692 миллиона) и вице-президент "Лукойла" Леонид Федун (508 миллионов).

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирус Covid-19 остановил в Италии съемки блокбастера "Миссия невыполнима-7" с Томом Крузом.