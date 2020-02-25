Смертоносный циклон Юля, обрушившийся на южные регионы Украины, не на шутку напугал жителей страны.

Апокалиптические кадры с поваленными деревьями, разбитыми автомобилями, сорванными крышами и летающими по городу билбордами, давно не встречали даже закаленные штормами и бурями украинцы. Известно, что шторм стих глубокой ночью, оставив после себя работы не на один день.

"Страна" собрала всю информацию в цифрах о последствиях непогоды в Одесской и Николаевской областях, где ветер повалил около 860 деревьев, обесточил 275 населенных пунктов, сорвал 67 крыш зданий, разбил сотни машин и убил 69-летняя женщину.

Одесская область: обесточенные города, мощный "деревопад" и убитая женщина

В Одесской области за день ураганного ветра, порывы которого достигали 30 м/с, только райцентр лишился 400 деревьев, еще 161 дерево повалено в области. Как пишет "Думская", 38 деревьев упали на контактную сеть и дорожное полотно, заблокировав движение транспорта. Всю ночь коммунальные службы расчищали завалы, убрав лишь половину всех деревьев.

Жертвой шторма в Одессе стала 69-летняя женщина, на которую рухнуло дерево на пересечении Неженской и переулка Маланова.

Фото: Украинская служба информации

Как сообщает Одесская ОГА в Facebook, в области повреждены 112 автомобилей и повалено 161 дерево.

Фото: facebook.com/oda.odesa

Так, в Покровском переулке дерево раздавило одновременно 7 автомобилей.

В Одессе тополь привалил 7 автомобилей. Фото: 1tv.od.ua

На Маразлиевской ветер сдул с крыши алюминиевые трубы. Они проткнули припаркованное авто. Фото: 1tv.od.ua

Ветер сорвал крыши на 17 объектах, среди которых 2 дома культуры, 1 больница, 1 магазин, 1 железнодорожная станция, 2 школы, 1 общежитие и 9 жилых домов.

Ветер срывает крышу дома культуры Ананьева

Из-за сильного ветра в Одесской области были обесточены 145 населенных пунктов, большая часть которых в Белгород-Днестровском районе (27) и Березовском и Раздельнянском районах (по 24). По состоянию на утро 25 февраля обесточенными остались 127 населенных пунктов.

В Одессе упавшее дерево повредило теплотрассу: без отопления остались четыре дома по ул. Героев Крут, 2/2, 2/4, 2/5, а также ул. Варненская, 5/3.

Повреждение теплотрассы. Фото: dumskaya.net

Николаевская область: разрушенный мост и сорванные крыши

В Николаевской области порывы северо-западного ветра достигали 32 м/с - также "оранжевый" уровень опасности, как в Одессе. Шторм сопровождался ледяным дождем. Только в Николаеве зафиксировано около 300 случаев падения деревьев на проезжие части, жилые дома, объекты, транспортные средства и линии электропередач.

ГосЧС Николаевской области. Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Ветер сорвал 50 крыш жилых домов и повредил 4 светофора. Требуют ремонта кровли 24 школ и 8 детских садов.

Спасатели распиливают упавшие на трассы деревья. Фото: facebook.com/MNSMYKOL

Николаевский журналист Олег Гордей сообщал, что возле ОДК попадали хвойные деревья.

Фото: Олег Дорош-Гордій/Facebook

Также ураган сорвал крышу с казармы 79 аэромобильной бригады ВСУ в Николаеве.

Поврежден понтонный пешеходный мост и понтонный Аляудский мост через реку Ингул.

В Николаеве рухнул мост через Ингул. Фото: Вечерний Николаев

В результате шторма обесточены 148 населенных пункта, отключены от электроэнергии 950 трансформаторных подстанций. Интересно, что в припортовой зоне Николаевской области чрезвычайных событий и ситуаций не зарегистрировано.

А вот территория вокруг николаевского полигона твердых отходов после урагана похожа на декорации к фильму ужасов.

Видео снял начальник Киевского рыбоохранного патруля в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины Владимир Мухин. На видно все деревья вдоль дороги увешаны мусором и полиэтиленовыми пакетами. "Нарушение технологии хранения отходов приводит вот к чему", - прокомментировал видео Владимир Мухин.

Видео: Володимир Мухін/Facebook

Прогнозы синоптиков и спасателей

Во вторник, 25 февраля, в Украине по сообщению Укргидрометцентра, кроме южных областей, порывы ветра составят 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Это означает, что в южных областях сильный ветер еще продержится.

Поэтому спасатели советуют соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице: не ходить под деревьями, рекламными щитами или столбами. Важно следить за передвижением своих детей, объяснять им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, билбордов и металлических МАФов в случае сильных порывов ветра.

ГосЧС Николаевской области. Фото: facebook.com/MNSMYKOL

ГосЧс Одесской области. Фото: facebook.com/DSNSODE