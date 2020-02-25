Пожар в районе Жулянского моста. Фото: "Страна"

Утром во вторник, 25 февраля, под Киевом, в районе села Крюковщина, загорелся склад. На месте работают несколько пожарных машин и спасатели. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

Пожар произошел в ста метрах от Жулянского моста, не доезжая до путепровода - на выезде из села Крюковщина, недалеко от Вишневого. На месте работают спасатели и находятся три пожарные машины. Густой дым, который валит из загоревшегося склада, окутал все окрестности. 

Инцидент произошел около 09:15, по состоянию на 09:30 спасатели пытались справиться с пламенем. 

Под Киевом горит склад

Пожар в районе Крюковщины

Возле Жулянского моста горит склад

Дым от пожара в районе Крюковщины

Фото: "Страна"

Напомним, утром 24 февраля в Киеве на ВДНХ горел ресторан, спасатели тушили пожар полтора часа. "Страна" публиковала фото и видео.

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