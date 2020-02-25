Утром во вторник, 25 февраля, под Киевом, в районе села Крюковщина, загорелся склад. На месте работают несколько пожарных машин и спасатели.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Пожар произошел в ста метрах от Жулянского моста, не доезжая до путепровода - на выезде из села Крюковщина, недалеко от Вишневого. На месте работают спасатели и находятся три пожарные машины. Густой дым, который валит из загоревшегося склада, окутал все окрестности.

Инцидент произошел около 09:15, по состоянию на 09:30 спасатели пытались справиться с пламенем.

Фото: "Страна"

Напомним, утром 24 февраля в Киеве на ВДНХ горел ресторан, спасатели тушили пожар полтора часа. "Страна" публиковала фото и видео.