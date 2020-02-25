Мишенью стрельбы, которую в понедельник, 24 февраля, неизвестные открыли на улице Титова в Днепре, был местный бизнесмен Эльтон Вахидов и его семья.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Информатор".

Так, по их данным в результате инцидента пострадали три человека. Все они - члены семьи Вахидова, предположительно, один из пострадавших - сам бизнесмен.

Вахидов занимался частным предпринимательством: розничной торговлей табачными изделиями. По неофициальным данным, он ехал в машине со своими сыновьями.

Отметим, стрельба в Днепре 24 февраля произошла около 17:15 на улице Титова, возле школы №89. Там полиция остановила два черных джипа Geländewagen и еще одно авто. После этого неизвестные открыли стрельбу. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

Напомним, 16 февраля в Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим из пневматического оружия.