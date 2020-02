Экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев вместе с бывшим коллегой, перешедшим в Динамо брестское, Артемом Милевским вместе провели время в одном из столичных ресторанов.

Соответствующие снимки оба футболиста выложили у себя в Instagram.

"Кенты вместе", - написал Алиев в подписи к снимку.

Милевский также лаконично подписал фото: "Контент с кентом".

Скриншот: Instagram/ aliev_sasha88

Скриншот: Instagram/ timi1010



Отметим, в конце прошлого года Артем Милевский создал свой YouTube-канал "Миля". Свое первое видео футболист посвятил коллеге Александру Алиеву и походам по ночным клубам Киева. Очевидно, в этот раз футболисты снова снимали новый ролик для видеоблога Милевского.

Также мы писали, что Милевский заснул в машине под хит We are the champions после празднования чемпионского титула Динамо.