"Кенты вместе и контент с кентом". Милевский и Алиев засветились в одном из киевских ресторанов. Фото
Экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев вместе с бывшим коллегой, перешедшим в Динамо брестское, Артемом Милевским вместе провели время в одном из столичных ресторанов.
Соответствующие снимки оба футболиста выложили у себя в Instagram.
"Кенты вместе", - написал Алиев в подписи к снимку.
Милевский также лаконично подписал фото: "Контент с кентом".
Скриншот: Instagram/ aliev_sasha88
Скриншот: Instagram/ timi1010
Отметим, в конце прошлого года Артем Милевский создал свой YouTube-канал "Миля". Свое первое видео футболист посвятил коллеге Александру Алиеву и походам по ночным клубам Киева. Очевидно, в этот раз футболисты снова снимали новый ролик для видеоблога Милевского.
Также мы писали, что Милевский заснул в машине под хит We are the champions после празднования чемпионского титула Динамо.