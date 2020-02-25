В ответ на обвинения в том, что Россия поддерживает его на предстоящих выборах, президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию и разведку в совместной афере.

Об этом в Twitter сообщил Дональд Трамп.

"Разведка якобы сказала сумасшедшему Берни (Сандерсу), что Россия рассчитывает на него, а не на меня. Это все большая афера между разведкой и демократами", - написал президента США.

По его словам, разведка и сторонники демократов хотят, чтобы Сандерс вышел из предвыборной кампании, а также испытывают ненависть к самому Трампу.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

Напомним, "Страна" писала о том, кто такой Берни Сандерс, который может сразиться с Трампом на выборах и почему ему уже приписали поддержку Москвы.