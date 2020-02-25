В Москве в возрасте 96 лет умер последний маршал Советского Союза и министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Дмитрий Язов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Язов родился в 1924 году, в 1941 году ушел на фронт добровольцем. На войне был дважды ранен, принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. После 1945 года продолжал военную карьеру. А в 1987 году был назначен министром обороны СССР. Стал последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза - в 1990 году.

Маршала Дмитрия Язова проводят в последний путь и предадут земле 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Напомним, в конце января умер первый министр юстиции Украины и экс-глава Верховного суда Виталий Бойко.