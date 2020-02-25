На круизном лайнере Diamond Princess, который из-за коронавируса находится на карантине у берегов Японии, от вируса Covid-19 умер еще один пассажир. Об этом сообщает NHK.

Четвертым умершим пассажиром с круизного лайнера оказался 80-летний мужчина. Он находился в стационаре. Национальность мужчины не уточняется. Сообщается, что всего 691 пассажир лайнера был заражены новым коронавирусом.

Напомним, лайнер Diamond Princess отправился в круиз из японского города Йокогама по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава. Круиз должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. После этого лайнер отправили на карантин, 19 февраля на сушу выпустили 500 человек.

Мы писали, что двое украинцев из членов экипажа на круизном лайнере заразились коронавирусом. Позже появилась информация, что оба они выздоровели.

Так же оказалось, что украинский экипаж с зараженного коронавирусом лайнера Diamond Princess не хочет возвращаться на Родину.