Разгул стихии, когда на южные области Украины обрушился мощный ураган, не только залил дождем Одесскую и Николаевскую области, но и привел к масштабным пожарам.

Вчера, 24 февраля, в Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область - Ред.) штормовой ветер раздул огонь в плавнях, который быстро перерос в масштабный пожар.

Об этом передает "Думская".

Неосторожное обращение с огнем и штормовой ветер спровоцировали масштабный пожар в днестровских плавнях.

По информации дирекции парка, возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса - Рени.

"Северный ветер гонит огонь по заповедной зоне вдоль лимана", - заявили сотрудники Нацпарка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе из-за сильного урагана погибла женщина, ветер срывал крыши домов и уничтожал машины.