Печальная новость пришла из Японии. Здесь, в префектуре Ниигата ушел из жизни самый старый мужчина планеты Титэцу Ватанабэ. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса и скончался в возрасте 112 лет. До своего 113 дня рождения Титэцу Ватанабэ не дожил всего девять дней.

О смерти долгожителя - рекордсмена сообщает японская газета Аsahi.

О Титэцу Ватанабэ известно, что он родился 5 марта в 1907 году в городе Джэцу. У него пять детей, двенадцать внуков, шестнадцать правнуков и один праправнук.

В 1920-х годах он переехал на Тайвань и работал в сахарной компании. После втророй мировой войны он вернулся в свой родной город и работал в префектуре, а после выхода на пенсию увлекался бонсай и каллиграфией, так же занимался сельским хозяйством.

Объясняя секрет своего долголетия, Титэцу Ватанабэ говорил, что жить нужно улыбаясь всем в этом мире.

В этом году, 12 января, он получил диплом Книги рекордов Гиннеса "Старейшего в мире живого человека".

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