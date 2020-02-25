Украинский экипаж печально знаменитого круизного лайнера Diamond Princess, отказался от эвакуации на Родину.

Об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко в интервью Громадському радио.

На лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они - члены экипажа.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их пожелания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем пока устанавливается контакт", - сообщил представитель МИД.

По словам Максима Коваленко, посольство Украины, МИД и Минздрав готовы к тому, что члены экипажа могут поменять свою позицию. В таком случае планируется принять соответствующие меры.

"Вопрос о возвращаении в Украину будет решаться прежде всего самими нашими гражданами и владельцем судна", - отметил Коваленко.

С большой долей вероятности можно утверждать, что на решение экипажа повлиял "горячий прием", который устроили эвакуированным из Уханя украинцам в Новых Санжарах.

Ранее "Страна" сообщала, что зараженный коронавирусом Covid-19 лайнер Diamond Princess первые 500 человек покинули после карантина 19 февраля.