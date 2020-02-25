Украинцы с зараженного коронавирусом лайнера Diamond Princess не хотят возвращаться на Родину
Украинский экипаж печально знаменитого круизного лайнера Diamond Princess, отказался от эвакуации на Родину.
Об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко в интервью Громадському радио.
На лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они - члены экипажа.
"Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их пожелания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем пока устанавливается контакт", - сообщил представитель МИД.
По словам Максима Коваленко, посольство Украины, МИД и Минздрав готовы к тому, что члены экипажа могут поменять свою позицию. В таком случае планируется принять соответствующие меры.
"Вопрос о возвращаении в Украину будет решаться прежде всего самими нашими гражданами и владельцем судна", - отметил Коваленко.
С большой долей вероятности можно утверждать, что на решение экипажа повлиял "горячий прием", который устроили эвакуированным из Уханя украинцам в Новых Санжарах.
Ранее "Страна" сообщала, что зараженный коронавирусом Covid-19 лайнер Diamond Princess первые 500 человек покинули после карантина 19 февраля.