Эпидемия смертельного коронавируса Covid-19 в Италии не только вызвала панику среди населения, но и сломала планы гигантам киноиндустрии.

Так, студия Paramount была вынуждена остановить съемки седьмого части блокбастера "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли. Съемки должны были пройти в Венеции

Об этом, со ссылкой на источники в руководстве кинокомпании Paramount, передает Deadline.

В кинокомпании пояснили, что решение о приостановке съемок было принято в качестве меры предосторожности, чтобы не заболел никто из актеров и членов съемочной группы.

Съемки под руководством режиссера Кристофера МакКуарри должны были продлиться в Венеции как минимум три недели, после чего съемочная группа планировала сменить локацию и отправиться в другие зарубежные регионы.

По последним данным, в Италии заразились коронавирусом уже 229 человек, семь человек уже умерли.

"Страна", в материале "Пасту и томатный соус закупили на полгода вперед", рассказала, как сейчас в Италии выживают наши земляки.