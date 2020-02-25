Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".

Кроме этого, детективы нагрянули с обысками к экс-нардепу от БПП Ивану Виннику, нардепу 5-8 созывов Верховной Рады Сергею Пашинскому и директору предприятия Александру Кузьме, а так же к его родственнику по имени Николай.

Об этом со ссылкой на информированный источник в НАБУ передает УП.

Обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами.

"В 2015-2019 годах они, в интересах предприятия, создали возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, НГУ по завышенным ценам. Сама же техника оказалась некачественной", - уточнил источник.

Напомним, как развивалась история. 7 марта 2019 года организация StateWatch сообщила, что в январе "малоизвестное" ООО "Украинская бронетехника" получила 200 млн грн на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".

После обнародования этого факта в СМИ частная фирма отрицала свою малоизвестность и связь с Пашинским.

Директор Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах у Сергея Пашинского.

В января 2019 года Минобороны обратилось в суд с целью взыскать с частной фирмы 6,6 млн грн за невыполнение условий контракта. В июле Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск, обязав предприятие выплатить штраф 2,4 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что Пашинский проиграл суд против издания и журналиста, написавшего статью о коррупции в оборонке.