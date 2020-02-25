Эпидемия смертельного коронавируса Covid-19 уже стала не только внутренней китайской проблемой, но интернациональной. Список жертв и панические настроения растут во всем мире - в Италии, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии.

Итак, по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника, 25 февраля, (19:00, 24 февраля, по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 80 079 человека, умерло уже 2 699 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 77 779 в Китае, 2 300 за границей. Смертельные исходы - 2 666 в Китае (в том числе 2 в Гонконге, 1 на Тайване), 33 за границей. На материковой части Китая вылечить удалось 27 323 человек", - как уверяют чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что американская экономика неизбежно пострадает из-за коронавируса.