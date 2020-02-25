В Южной Корее собирают подписи за закрытие секты "Синчхонджи". Более половины заболевших в стране коронавирусом COVID-19 оказались ее членами.

Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Среди сектантов из организации "Синчхонджи" заболели 456 человек. А всего, согласно официальным данным, число зараженных новым вирусом в Южной Корее составляет 760 человек.

На сайте Чхонвадэ - резиденции президента страны - зарегистрирована петиция с требованием принудительного роспуска секты. На момент написания новости ее подписали 552 тысячи человек. В качестве обоснования радикальной меры авторы обращения приводят нежелание членов общины взаимодействовать с властями. По мнению подписантов петиции, практики и устои "Синчхонджи" только способствуют распространению коронавируса.

По некоторым данным, заболевшие сектанты отказываются сотрудничать с медицинскими учреждениями, а их родственники и друзья не пускают в дом врачей.

Между тем руководство секты заявило, что "Синчхонджи" сотрудничает с государственными службами и заинтересовано в скорейшем выздоровлении больных.

Официальной реакции властей на петицию пока нет, хотя по законам Южной Кореи, для рассмотрения президентом достаточно 200 тысяч подписей.

"Синчхонджи" или "Церковь Иисуса, храм скинии Свидетельства" была основана в Южной Корее религиозным деятелем Ли Ман-хи в 1984 году. У секты есть 12 отделений по всей стране. По миру у нее более 230 тысяч приверженцев, а в Корее - около 150 тысяч.

Как писала "Страна" первый случай заражения коронавирусом в Южной Корее был зафиксирован 20 января.

Сейчас Южная Корея считается страной с самым быстрым распространением коронавируса, не считая Китая.