Прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего работника полиции охраны Национальной полиции Украины. В конце сентября 2019 года он, будучи пьяным, на бешеной скорости снес трех человек, стоявших на остановке общественного транспорта.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Бывший сотрудник полиции обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшим смерть, и нанесении тяжких телесных повреждений.

Досудебное расследование установило, что осенью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя технически исправным автомобилем, двигался по Броварам. Он значительно превысил допустимую скорость, потерял контроль над автомобилем и вылетел за пределы проезжей части. Затем столкнулся с остановкой общественного транспорта, где находились пешеходы.

В результате ДТП один человек погиб на месте, а двое получили телесные повреждения.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

В случае доказательства вины в суде мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года или без такового.

В сентябре "Страна" публиковала видео этой жуткой аварии.

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