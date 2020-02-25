Карта распространения коронавируса. Фото: google.com
Карта распространения коронавируса. Фото: google.com

Враг на пороге: коронавирус окружает Украину

Коронавирус перестал быть китайской проблемой. На выходных с ним массово столкнулись Италия и Иран, а это значит, что повышается вероятность и попадания его в нашу страну. Особенно из Италии, которая является одной из самых популярных стран для украинских заробитчан и отечественного туризма.

Италия сама уже в панике, и это вызывает неизбежную тревогу по всей Европе. Вчера падение европейских фондовых рынков достигло максимума с 2016 года, что, конечно, не является критической отметкой, но и нормальной эту ситуацию уже не назовешь. Не случайно даже руководство МВФ заявляет, что мировой экономике следует ждать негативного сценария.

Безусловно, это отразится и на украинской экономике, чему свидетельство – медленное ослабление гривны. Которое, впрочем, и без коронавируса произошло бы, но могло бы начаться позже.

Впрочем, курс гривны сейчас отходит на второй план – на первом, безусловно, вопрос о том, что произойдет с Украиной, когда коронавирус доберется сюда. Потому что одно дело – разместить несколько десятков эвакуированных из Уханя в одном санатории (при чисто теоретической вероятности того, что они заражены коронавирусом), другое – найти изолированные центры с медицинской помощью во всех регионах после того, как появятся реальные больные. Это даже в советские времена было бы серьезной проблемой, а при нынешнем развале системы здравоохранения решить ее и вовсе может оказаться не под силу.

А потому властям следует уже сейчас провести максимально возможную подготовку к возможному появлению инфицированных коронавирусом и в нашей стране.

СНБО предлагает вернуть санэпидслужбу

 Алексей Данилов попросил Кабмин вернуть СЭС

Вчера стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к правительству с предложением восстановить в прежнем виде санитарно-эпидемическую службу, разогнанную еще во времена президентства Петра Порошенко в рамках "реформы Супрун".

Разгон санэпидемслужбы стал одной из поворотных точек в отечественном здравоохранении, да еще и совпал с другими "реформами" Ульяны Супрун в отношении закупок лекарств за границей. В результате этих двух стихийных бедствий в Украине стало проблемно достать вакцины против кори, и эпидемия этой болезни, начавшаяся в 2017 году, не утихает до сих пор.

Параллельно с этим из-за границы в Украину попадают всевозможные экзотические вирусы, бороться с которыми уже просто некому. И страхи наших граждан в связи с приближением коронавируса вызваны не в последнюю очередь тем, что санэпидемслужба в нашей стране фактически отсутствует. Так что инициатива Данилова весьма своевременна.

Проблема только в том, что СНБО – второстепенный орган в украинской системе власти. Он может что-то рекомендовать президенту или правительству, но решать будут они, а не Данилов. И вот здесь уже возникает вопрос: почему необходимость восстановления санэпидемслужбы видят в СНБО, но не видят там, где должны были бы видеть, – то есть в Минздраве? И, соответственно, второй вопрос: как скоро в Кабмине услышат это предложение из СНБО – до того, как коронавирус проникнет в Украину или после?

Отменят ли тотальную украинизацию?

Ткаченко заговорил о пересмотре закона о госязыке

И еще одна своевременная инициатива, которая, впрочем, пока тоже прозвучала лишь в интервью: глава парламентского комитета по гуманитарной политике и свободе слова Александр Ткаченко заявил о необходимости внесения изменений в закон о госязыке, известный как закон о тотальной украинизации.

По словам Ткаченко, в украинизаторском законе, принятом при Порошенко, заложено много рисков для общества. В частности, политик привел пример штрафов за неиспользование украинского языка в сфере услуг, – то есть нормы, от которой волосы встают дыбом у всей Европы.

А ведь это не единственная норма, в которой государство влезло в частную сферу, куда ему вообще соваться не следует. Закон о тотальной украинизации обязал все печатные и электронные СМИ иметь украиноязычную версию, что в случае с интернетом не вызывается необходимостью (поскольку выбор украиноязычных медиа у пользователей и так достаточен), а в случае с печатными СМИ обрекает их на гибель из-за непомерных финансовых затрат (впрочем, газетам и журналам дали два года форы, за которые многие исчезнут сами по себе).

Государство не должно было вмешиваться, но вмешалось в частные культурные и развлекательные мероприятия, в рекламу и т. д. Оно сузило до 10% возможности для телевидения на русском языке и свело на нет возможность получения образования на нем.

Все это требует исправления. А еще лучше – просто отмены. Тем более, что с такой инициативой уже выступили ряд депутатов как от "Оппоплатформы", так и от "Слуги народа" (Максим Бужанский).

Так что лучший способ устранить риски, о которых говорит Ткаченко, – просто отменить закон целиком. А потом уже взвешенно решать, в каких сферах украинский язык нуждается в защите и в какие сферы государство вообще не вправе вмешиваться.

Вернут ли "слуги" прогрессивный НДФЛ?

Слуги народа хотят вернуть прогрессивный подоходный налог

Тем временем в секретариате Рады появился еще один законопроект от "слуг народа" – о возвращении к прогрессивному подоходному налогу, от которого отказались еще в 2004 году. Правда, возврат планируется не в том виде, который существовал при Леониде Кучме, а гораздо более прогрессивный для граждан.

Главная новелла – это освобождение от НДФЛ тех, кто получает минимальную зарплату. Для тех, кто получает больше минималки, но меньше пяти минималок (то есть сейчас – меньше 23 тысяч), подоходный снизится с 18 до 15%. Для тех, кто получает от 5 до 15 минималок, ничего не изменится, а вот те, кто получает больше 15 минималок (то есть больше 70 тысяч гривен), уже будут в убытке.

Безусловно, абсолютное большинство граждан такому предложению будут рады. Однако возврат к прогрессивному налогу означает две неприятные для государства вещи: во-первых, это стимулирует показывать зарплату меньше, чем она есть на самом деле (а у нас и так 70% работающих получают – или декларируют – минимальную зарплату), во-вторых, из-за этого появится серьезная дыра в бюджете (что не удивительно, если 70% работающих перестанет платить налоги).

Поэтому, если большинство граждан такой инициативе будет радо, то Министерство финансов вряд ли ей обрадуется. А, учитывая влияние главы Минфина Оксаны Маркаровой в нынешней власти, реакция этого органа власти может оказаться решающей при прохождении законопроекта.

Социология: Зеленский теряет поддержку

Рейтинг Зеленского ползет вниз

После месячной паузы начинается новая волна публикаций результатов соцопросов. Вчера эту волну открыл Центр Разумкова, опубликовавший итоги исследований сразу по нескольким позициям. Все они показывают одно и тоже: падение рейтинга власти еще не стало критическим, однако его темпы значительно ускорились.

За последние два месяца президент Зеленский потерял 8% рейтинга доверия, а падение с сентября составляет уже целых 28%. Правда, при этом гарант – единственный, кому все еще доверяет больше половины украинцев, однако 51% – это уже рядом с той отметкой, за которой начинаются проблемы.

В чем проблемы сейчас, граждане показывают достаточно ясно: рейтинги существующих лишь полгода парламента и правительства уже опустились до критических отметок, и потому, по крайней мере, замена Кабмина встает перед Банковой в полный рост. Если пропустить этот момент в ближайшие три-четыре месяца, то потом уже негатив от деятельности "правительства профанов" будет перекладываться непосредственно на главу государства.

Пока же за Зеленского все еще готовы голосовать 40% избирателей. В сравнении с 73% второго тура президентских выборов это, конечно, немного, но в сравнении с 30% первого тура (а это сравнение более корректно) – пока у него еще все хорошо. Пока.

А вот во второй тур Зеленский вышел бы уже не с Петром Порошенко, а с Юрием Бойко. Рейтинги и самого Бойко, и его "Оппозиционная платформа" медленно, но неуклонно растут. Центр Разумкова, правда, показывает рост и у Порошенко с его "Евросолидарностью", но к этому показателю именно у этой социологической компании (а также у "Социса") нужно относиться с осторожностью. Следует дождаться, что покажут Порошенко КМИС и "Рейтинг".

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