Враг на пороге: коронавирус окружает Украину

Коронавирус перестал быть китайской проблемой. На выходных с ним массово столкнулись Италия и Иран, а это значит, что повышается вероятность и попадания его в нашу страну. Особенно из Италии, которая является одной из самых популярных стран для украинских заробитчан и отечественного туризма.

Италия сама уже в панике, и это вызывает неизбежную тревогу по всей Европе. Вчера падение европейских фондовых рынков достигло максимума с 2016 года, что, конечно, не является критической отметкой, но и нормальной эту ситуацию уже не назовешь. Не случайно даже руководство МВФ заявляет, что мировой экономике следует ждать негативного сценария.

Безусловно, это отразится и на украинской экономике, чему свидетельство – медленное ослабление гривны. Которое, впрочем, и без коронавируса произошло бы, но могло бы начаться позже.

Впрочем, курс гривны сейчас отходит на второй план – на первом, безусловно, вопрос о том, что произойдет с Украиной, когда коронавирус доберется сюда. Потому что одно дело – разместить несколько десятков эвакуированных из Уханя в одном санатории (при чисто теоретической вероятности того, что они заражены коронавирусом), другое – найти изолированные центры с медицинской помощью во всех регионах после того, как появятся реальные больные. Это даже в советские времена было бы серьезной проблемой, а при нынешнем развале системы здравоохранения решить ее и вовсе может оказаться не под силу.

А потому властям следует уже сейчас провести максимально возможную подготовку к возможному появлению инфицированных коронавирусом и в нашей стране.

СНБО предлагает вернуть санэпидслужбу

Вчера стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к правительству с предложением восстановить в прежнем виде санитарно-эпидемическую службу, разогнанную еще во времена президентства Петра Порошенко в рамках "реформы Супрун".

Разгон санэпидемслужбы стал одной из поворотных точек в отечественном здравоохранении, да еще и совпал с другими "реформами" Ульяны Супрун в отношении закупок лекарств за границей. В результате этих двух стихийных бедствий в Украине стало проблемно достать вакцины против кори, и эпидемия этой болезни, начавшаяся в 2017 году, не утихает до сих пор.

Параллельно с этим из-за границы в Украину попадают всевозможные экзотические вирусы, бороться с которыми уже просто некому. И страхи наших граждан в связи с приближением коронавируса вызваны не в последнюю очередь тем, что санэпидемслужба в нашей стране фактически отсутствует. Так что инициатива Данилова весьма своевременна.

Проблема только в том, что СНБО – второстепенный орган в украинской системе власти. Он может что-то рекомендовать президенту или правительству, но решать будут они, а не Данилов. И вот здесь уже возникает вопрос: почему необходимость восстановления санэпидемслужбы видят в СНБО, но не видят там, где должны были бы видеть, – то есть в Минздраве? И, соответственно, второй вопрос: как скоро в Кабмине услышат это предложение из СНБО – до того, как коронавирус проникнет в Украину или после?

Отменят ли тотальную украинизацию?

И еще одна своевременная инициатива, которая, впрочем, пока тоже прозвучала лишь в интервью: глава парламентского комитета по гуманитарной политике и свободе слова Александр Ткаченко заявил о необходимости внесения изменений в закон о госязыке, известный как закон о тотальной украинизации.

По словам Ткаченко, в украинизаторском законе, принятом при Порошенко, заложено много рисков для общества. В частности, политик привел пример штрафов за неиспользование украинского языка в сфере услуг, – то есть нормы, от которой волосы встают дыбом у всей Европы.

А ведь это не единственная норма, в которой государство влезло в частную сферу, куда ему вообще соваться не следует. Закон о тотальной украинизации обязал все печатные и электронные СМИ иметь украиноязычную версию, что в случае с интернетом не вызывается необходимостью (поскольку выбор украиноязычных медиа у пользователей и так достаточен), а в случае с печатными СМИ обрекает их на гибель из-за непомерных финансовых затрат (впрочем, газетам и журналам дали два года форы, за которые многие исчезнут сами по себе).

Государство не должно было вмешиваться, но вмешалось в частные культурные и развлекательные мероприятия, в рекламу и т. д. Оно сузило до 10% возможности для телевидения на русском языке и свело на нет возможность получения образования на нем.

Все это требует исправления. А еще лучше – просто отмены. Тем более, что с такой инициативой уже выступили ряд депутатов как от "Оппоплатформы", так и от "Слуги народа" (Максим Бужанский).

Так что лучший способ устранить риски, о которых говорит Ткаченко, – просто отменить закон целиком. А потом уже взвешенно решать, в каких сферах украинский язык нуждается в защите и в какие сферы государство вообще не вправе вмешиваться.

Вернут ли "слуги" прогрессивный НДФЛ?

Тем временем в секретариате Рады появился еще один законопроект от "слуг народа" – о возвращении к прогрессивному подоходному налогу, от которого отказались еще в 2004 году. Правда, возврат планируется не в том виде, который существовал при Леониде Кучме, а гораздо более прогрессивный для граждан.

Главная новелла – это освобождение от НДФЛ тех, кто получает минимальную зарплату. Для тех, кто получает больше минималки, но меньше пяти минималок (то есть сейчас – меньше 23 тысяч), подоходный снизится с 18 до 15%. Для тех, кто получает от 5 до 15 минималок, ничего не изменится, а вот те, кто получает больше 15 минималок (то есть больше 70 тысяч гривен), уже будут в убытке.

Безусловно, абсолютное большинство граждан такому предложению будут рады. Однако возврат к прогрессивному налогу означает две неприятные для государства вещи: во-первых, это стимулирует показывать зарплату меньше, чем она есть на самом деле (а у нас и так 70% работающих получают – или декларируют – минимальную зарплату), во-вторых, из-за этого появится серьезная дыра в бюджете (что не удивительно, если 70% работающих перестанет платить налоги).

Поэтому, если большинство граждан такой инициативе будет радо, то Министерство финансов вряд ли ей обрадуется. А, учитывая влияние главы Минфина Оксаны Маркаровой в нынешней власти, реакция этого органа власти может оказаться решающей при прохождении законопроекта.

Социология: Зеленский теряет поддержку

После месячной паузы начинается новая волна публикаций результатов соцопросов. Вчера эту волну открыл Центр Разумкова, опубликовавший итоги исследований сразу по нескольким позициям. Все они показывают одно и тоже: падение рейтинга власти еще не стало критическим, однако его темпы значительно ускорились.

За последние два месяца президент Зеленский потерял 8% рейтинга доверия, а падение с сентября составляет уже целых 28%. Правда, при этом гарант – единственный, кому все еще доверяет больше половины украинцев, однако 51% – это уже рядом с той отметкой, за которой начинаются проблемы.

В чем проблемы сейчас, граждане показывают достаточно ясно: рейтинги существующих лишь полгода парламента и правительства уже опустились до критических отметок, и потому, по крайней мере, замена Кабмина встает перед Банковой в полный рост. Если пропустить этот момент в ближайшие три-четыре месяца, то потом уже негатив от деятельности "правительства профанов" будет перекладываться непосредственно на главу государства.

Пока же за Зеленского все еще готовы голосовать 40% избирателей. В сравнении с 73% второго тура президентских выборов это, конечно, немного, но в сравнении с 30% первого тура (а это сравнение более корректно) – пока у него еще все хорошо. Пока.

А вот во второй тур Зеленский вышел бы уже не с Петром Порошенко, а с Юрием Бойко. Рейтинги и самого Бойко, и его "Оппозиционная платформа" медленно, но неуклонно растут. Центр Разумкова, правда, показывает рост и у Порошенко с его "Евросолидарностью", но к этому показателю именно у этой социологической компании (а также у "Социса") нужно относиться с осторожностью. Следует дождаться, что покажут Порошенко КМИС и "Рейтинг".