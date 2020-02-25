Граждан Южной Кореи на спецрейсах отправляют на родину из Израиля на фоне опасений относительно инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Anadolu.

"Согласно распоряжению правительства Израиль высылает из страны южнокорейцев на специальных рейсах на фоне беспокойства о распространении смертельного коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 23 февраля 622 гражданина Южной Кореи вылетели из Израиля, большинство из них - туристы. Еще около 800-900 человек пока остаются в стране.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху приказал немедленно вывезти всех южнокорейцев из страны после того, как власти Южной Кореи заявили, что 29 туристов, которые возвращаются из Израиля и Палестины, имеют коронавирус.

Министерство здравоохранения Израиля 21 февраля сообщило о первом случае коронавируса в стране.

Ранее сообщалось, что в Италии умерла седьмая жертва коронавируса из Китая.

Также отметим, что и в Японии нашли дюжину новых случаев заражения коронавирусом.