Министерство охраны здоровья порекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где выявлены больные коронавирусной инфекцией.

Совет от лица МОЗ озвучил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заместитель главы ведомства Виктор Ляшко.

"Наша рекомендация на сегодняшний день - по возможности отказаться от поездок в страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, поскольку это будет содействовать сохранению их здоровья", - пояснил Ляшко.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

Затем чиновник успокоил аудиторию, сообщив, что в последние дни количество вновь зарегистрированных случаев коронавируса уменьшается. Причем 97% случаев инфицирования зафиксировано в Китае и только 3% - в других странах.

Как писала "Страна", на том же ток-шоу Ляшко заявил, что из-за угрозы эпидемии коронавируса Кабмин в ближайшее время восстановит должность главного государственного санитарного врача.

Ранее мы рассказывали о планах МОЗ в связи с эпидемией коронавируса создать запас медицинских масок на три месяца.