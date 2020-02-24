В Японии в понедельник были зарегистрированы 12 новых случаев коронавирусной инфекции, что увеличило общее количество инфицированных, за исключением тех, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, до 159.

Об этом сообщает The Japan Times.

"Из новых случаев о трех было сообщено в Токио, четырех - в Хоккайдо, двух - в префектуре Ишикава и одном - в префектуре Канагава", - говорится в сообщении со ссылкой на местные власти.

Еще два случая заражения, по данным министерства здравоохранения Японии, зафиксированы среди медицинских работников, которые несли дежурство на борту Diamond Princess.

В понедельник в Токио было проведено совещание инфекционистов и других экспертов, где говорилось о разработке основ комплексной программы борьбы со вспышкой. Ожидается, что правительство утвердит эту программу завтра.

"Сейчас очень важно максимально сдержать темпы увеличения количества пациентов", - подчеркнул на совещании министр здравоохранения Кацунобу Като.

Напомним, вчера в Японии подтвердили случай заражения коронавирусом у пассажирки, которая покинула лайнер Diamond Princess после карантина и тестирования на заражение, которое дало отрицательный результат.

Также "Страна" информировала, что во Франции объявили, что вылечили всех заболевших коронавирусом.