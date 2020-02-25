Cуд Нью-Йорка приговорил к 16,5 годам лишения свободы 40-летнего гражданина Украины Алексея Цветкова по кличке Пельмень. Его называют одним из трех главарей бруклинской эмигранткой банды "Бригада с Брайтон-Бич".

Об этом сообщает сайт ВВС.

Фигурантами дела Цветкова выступают его сообщники тоже родом из Украины - бывшие одесситы Леонид Гершман и Виктор Зелигман. Первый тоже приговорен к 16,5 годам тюремного срока, а второй в 2016 году сбежал из США в Турцию и находится в розыске.

Цветкова обвиняют по нескольким статьям. Наиболее серьезным преступлением, к которому он причастен, является убийство Евгения Полякова 20 лет назад. Пельмень тогда был за рулем машины, в которой убийца скрылся с места преступления.

Кроме того, Цветкова признали виновным в поджоге дома на Вурхис-авеню, в котором находилось подпольное игорное заведение.

В 2005 году Пельмень, не имеющий американского гражданства, был уже приговорен к 78 месяцам тюрьмы за серию преступлений и подлежал депортации в Украину, но избежал этого.

В иммиграционной тюрьме он объявил себя иудеем и попросил отсрочки, утверждая, что на родине его якобы ожидают пытки. Судья оставил Цветкова в США, сославшись на соответствующую конвенцию. Однако позже выяснилось, что Пельмень "не является практикующим иудеем": на его руке вытатуирован крест, и он носит нательный крест с бриллиантами стоимостью несколько десятков тысяч долларов, а в смартфоне Цветкова нашли фото с крещения его сына.

Сидя в бруклинской федеральной тюрьме MDC, Пельмень подал на нее иск на 2 млн долларов за то, что в ноябре 2016 года, когда тюремный автобус, в котором его везли, выезжал из ворот, они закрылись преждевременно и задели заднюю часть автозака. В иске Цветков заявил, что получил серьезные травмы.

Этот иск до сих пор слушается в том же суде, который вынес приговор. Следующее заседание суда по делу о воротах состоится в июне.

В прошлом году "Страна" сообщала о задержании в США 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука за то, что он обокрал компанию Microsoft.

Мы также рассказывали, что суд штата Пенсильвания счел виновным в мошенничестве 23-летнего украинца Артура Самарина, долгое время выдававшего себя за 15-летнего школьника.