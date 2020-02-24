В Италии скончался седьмой человек, у которого подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"В Италии уже семь жертв коронавируса - шесть в Ломбардии и одна в Венето", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент, 62-летняя женщина, которую в ночь на 22 февраля привезли из городка Лодиджиано и у которой тест на коронавирус оказался положительным, умерла сегодня в больнице Санта-Анна в Комо.

На данный момент число зараженных выросло до 229. 172 из них зарегистрированы в Ломбардии, 33 в Венето. Таким образом, вирус активно распространяется на севере страны.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за внезапной вспышки коронавируса чемпионат страны по футболу продолжится на пустых стадионах.

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